اليمن.. مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي

صنعاء-سانا

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي خلال إحباط هجوم لهم على مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة الضالع.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن قوات الجيش واللجان تمكنت من صد هجوم واسع لمرتزقة العدوان من عدة مسارات على مواقعهم في جبهة مريس استمر لساعات أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم متزعمون.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية إضافة إلى تسببه بأسوأ كارثة انسانية في العالم أدت إلى انتشار الأمراض المستعصية والمجاعة في مختلف أنحاء البلاد نتيجة حصار الموانئ اليمنية ومنع إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية.