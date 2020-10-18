بتكلفة 2.5 مليار.. البدء بتطوير معمل أعلاف كفربو بريف حماة لكسر احتكار السوق وتوفير الأعلاف للأبقار

حماة-سانا

يهدف المشروع الذي أطلقته المؤسسة العامة للأعلاف إلى تطوير وتحديث معمل أعلاف كفربو بتكلفة تتخطى 2.5 مليار ليرة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية والذي عانى خلال السنوات الماضية من عدة صعوبات تمثل أبرزها في توفير المادة العلفية وارتفاع ثمنها.

المعمل سيؤمن آلاف الأطنان من الأعلاف المكبسلة شهرياً عبر منافذ مؤسسة الأعلاف لدعم قطعان الأبقار المنتشرة في المحافظة والتي بات يزيد عددها على 91 ألف رأس وبالتالي كسر احتكار هذه المادة ومنع استغلال المربين.

وقال عثمان دعيمس مدير فرع الأعلاف في محافظة حماة في تصريح لمراسل سانا إن سياسة العمل الراهن تولي دعم قطاع الثروة الحيوانية أولوية قصوى ويتجلى هذا في توسيع سلة المقنن العلفي التي توزع على مختلف صنوف الثروة الحيوانية عبر منافذ مؤسسة الأعلاف وفروعها إضافة إلى تطوير وتحديث معمل كفربو الذي بني عام 1974 والتي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج في العمل إلى 30 طناً بالساعة الواحدة وتتخطى التكلفة الإجمالية لعملية التطوير والتحديث 2.5 مليار ليرة مضيفاً أنه تم استقدام كامل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية لخطوط الإنتاج وهي من شركة بوهلر الألمانية كما تم وضع خطة هندسية للاستفادة من عدة تجهيزات معدنية موجودة في المعمل والتي خضعت خلال السنوات الماضية لعملية تطوير.

وبين دعيمس أن المرحلة الأولى من عملية التحديث بدأت بعمليات فك التجهيزات القديمة الكهربائية والميكانيكية والتحكمية والمعدنية القديمة ونقلها إلى مستودعات المعمل أما المرحلة الثانية فهي تركز على إنشاء تعديلات بيتونية ومعدنية كي تتلاءم مع التجهيزات الجديدة فيما تركز المرحلة الثالثة على تركيب تلك التجهيزات مع مختلف ملحقاتها الكهربائية والمعدنية وربطها تحكميا بنظام حاسوبي متطور ينظم كل عمليات الإدخال والطحن والخلط والإخراج ويتحكم بدرجات وجودة المنتج ليكون بديلاً عن نظام التحكم القديم.

وأشار دعيمس إلى أن معمل كفربو توقف عن إنتاج مادة الكبسول عام 2013 ولكنه استمر بإنتاج أعلاف الجريش وهي ليست بذات الكفاءة لمادة الكبسول التي تؤمن تغذية جيدة ومتكاملة لقطعان الثروة الحيوانية وهو ما ينعكس على إنتاج الحليب واللحوم إضافة إلى عدم هدر المادة بالنسبة للمربين.

وأكد أن اقلاع معمل كفربو بعد عملية التطوير من شأنه كسر احتكار السوق السوداء للمادة ومنع استغلال المربين من قبل أصحاب معامل الأعلاف الخاصة.

من جانبه قال أكرم اليوسف مدير معمل كفربو إن عملية التطوير ستدخل في كل الأقسام ومنها تطوير وحدة تجهيز الخلطة والتي هي عبارة عن خزانات التنسيب التي يتم وضع المواد الخام فيها إضافة إلى خزان عملية الوزن الذي يقوم بإفراغ المواد الخام في خزان الوزن وفق النسب المطلوبة لتشكيل الخلطة حيث تتم عملية الوزن للمكونات بنسبة دقيقة للحصول على خلطة صحيحة تؤمن المتطلبات الغذائية للحيوانات المراد تغذيتها.

عيسى حمود