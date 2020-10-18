SCS-NET
الشريط الأخباري

التربية تمدد فترة استلام الأوراق للمقبولين في مسابقة التعاقد للفئة الأولى لشهر إضافي

2020-10-18

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية اليوم فترة استلام الوثائق اللازمة للمقبولين للتعاقد (غير موظف ولا حكم عليه والشهادة الصحية) في مسابقة الفئة الأولى لشهر واحد إضافي.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فترة التمديد هذه هي الأخيرة وتستمر لغاية الـ 15 من تشرين الثاني القادم.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 26 من تشرين الثاني من العام الماضي عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية للعمل لديها في الإدارة المركزية والجهات التابعة والمرتبطة بها ومديريات التربية بالمحافظات على مستوى مدارس المناطق التعليمية أو المجمعات التربوية.

رحاب علي

انظر ايضاً

التربية: اختبار الترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة مؤتمت

دمشق-سانا أعلنت وزارة التربية اليوم أن اختبار الترشح للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved