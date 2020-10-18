التربية تمدد فترة استلام الأوراق للمقبولين في مسابقة التعاقد للفئة الأولى لشهر إضافي

دمشق-سانا

مددت وزارة التربية اليوم فترة استلام الوثائق اللازمة للمقبولين للتعاقد (غير موظف ولا حكم عليه والشهادة الصحية) في مسابقة الفئة الأولى لشهر واحد إضافي.

وأكدت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فترة التمديد هذه هي الأخيرة وتستمر لغاية الـ 15 من تشرين الثاني القادم.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الـ 26 من تشرين الثاني من العام الماضي عن إجراء مسابقة للتعاقد مع عدد من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية للعمل لديها في الإدارة المركزية والجهات التابعة والمرتبطة بها ومديريات التربية بالمحافظات على مستوى مدارس المناطق التعليمية أو المجمعات التربوية.

رحاب علي