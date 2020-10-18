تخت روانجي: واشنطن فشلت في الحيلولة دون رفع قيود التسلح عن إيران

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي فشل الولايات المتحدة في الحيلولة دون رفع القيود التسليحية عن بلاده لافتا إلى أن قيام طهران بتصدير أو استيراد الأسلحة لم يعد بحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي.

وقال تخت روانجي في تغريدة على تويتر “إنه وبعد خمسة أعوام من توقيع الاتفاق النووي وبناء على القرار 2231 فإن القيود التسليحية غير القانونية ضد إيران قد انتهت.. وبدءا من اليوم فإن تعامل إيران بتصدير واستيراد الأسلحة لم يعد يحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الأمن”.

إلى هذا اعتبر مندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن انتهاء القيود التسليحية على إيران يشكل فرصة مناسبة للتعاون مع الدول الأخرى لتصدير واستيراد الأسلحة مؤكدا أنه لا يمكن لأي حكومة الاعتراض بعد الآن على هذه المعاملات التسليحية أو حتى وجود أسلحة ذات منشأ إيراني في مختلف الدول.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الليلة الماضية عن انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلح طهران وقالت “إن رفع حظر التسلح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية” موضحة أن انتهاء حظر التسلح يتم بشكل آلي ولا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.