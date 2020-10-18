الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 2 إلى 5 درجات والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها من 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو خريفيا حارا نسبيا نهارا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مائلا للبرودة ليلا وخاصة في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…