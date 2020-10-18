أنطونوف: روسيا سترد في حال نشرت واشنطن صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف عزم روسيا على الرد بالشكل المناسب في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال أنطونوف في حديث للقناة الأولى الروسية مساء أمس إن الأمر يتعلق بشكل أساسي بمدى الصواريخ الأمريكية التي قد يتم نشرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقد تصل إلى الاتحاد الروسي وتمس بالمنشآت الاستراتيجية للردع النووي التكتيكي” لافتا إلى أنه تلقى أمس الأول “تأكيدات بأن هذه الصواريخ سيجري نشرها وأجبت فوراً إنه سيتم بالطبع اتخاذ خطوات مناسبة من قبل الجانب الروسي”.

وأشار أنطونوف إلى أن روسيا تحملت التزاما أحادي الجانب عام 2019 بعدم نشر أي صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أي منطقة طالما الولايات المتحدة لا تفعل ذلك موضحا أن بلاده تحاول إقناع واشنطن بضرورة خوض حوار من أجل منع سباق تسلح جديد بين الطرفين إلا أن هذه الجهود لم تحقق نجاحا حتى الآن.

وانسحبت الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا عام 2019 بزعم عدم التزام موسكو بها وهو الأمر الذي نفته روسيا بشدة مؤكدة استعدادها للعمل على إعادة تطبيق الاتفاق وبحث القضايا الخلافية.