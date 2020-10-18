فرنسا تسجل 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

باريس وبكين-سانا

سجلت فرنسا أمس أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد ما يرفع الإجمالي إلى من 867197 إصابة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن 90 حالة وفاة جديدة سجلت أيضا أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 33392 حالة وفاة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي عن فرض حظر التجول في العاصمة باريس وضواحيها وثماني مدن إضافية من أجل الحد من انتشار كوفيد19 بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني وضعا صعبا نتيجة ارتفاع أعداد المصابين.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85672 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة.