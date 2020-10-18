الشرطة الفرنسية تشن اعتقالات خلال احتجاجات جديدة لحركة السترات الصفراء في ليون

باريس-سانا

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم ثمانية أشخاص خلال مظاهرة جديدة لحركة السترات الصفراء في مدينة ليون الفرنسية احتجاجا على سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون المالية.

وحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والقذائف النفاثة لقمع المحتجين الذين قدرت بلدية ليون عددهم بخمسمئة متظاهر.

وكان المتظاهرون في المدينة الفرنسية جددوا احتجاجاتهم تلبية لدعوة حركة السترات الصفراء تنديدا بسياسات ماكرون المالية والاقتصادية .

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في تشرين الثاني عام 2018 بعد موجة غضب عام بسبب زيادة الضرائب على الوقود وسياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون .. لكن ورغم إلغاء تلك الضرائب فيما بعد استمرت الحركة وتحولت إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.