فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليون و113 ألفاً حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بأرواح أكثر من مليون و113 ألف شخص حول العالم وفقاً لموقع وورلد ميتر الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل لغاية اليوم إلى 39899475 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 113439 حالة فيما ارتفع إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس إلى 29821652 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات الوفيات بتسجيلها 224246 حالة وفاة من أصل 8334824 إصابة تليها الهند مع تسجيل 114064 حالة وفاة من أصل 7492727 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 153675 حالة وفاة من أصل 5224362 إصابة.