أول هزيمة لبرشلونة في الموسم الحالي أمام خيتافي

مدريد-سانا

تكبد برشلونة اليوم أول خسارة في الموسم الحالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام خيتافي1-صفر سجله مهاجمه خايمي ماتا من ركلة جزاء.

وظهر برشلونة بشكل جيد في الشوط الأول وكان يمكنه التقدم لكن تسديدة ليونيل ميسي ارتدت من القائم وأضاع أنطوان جريزمان فرصة أخطر قبل الاستراحة أمام المرمى دون تعرضه لضغط.

وجاءت هذه النتيجة عقب الخسارة الصادمة لبطل الدوري ريال مدريد 1-صفر بملعبه أمام قادش في وقت سابق اليوم ليصبح برشلونة في المركز التاسع برصيد سبع نقاط من أربع مباريات وقبل أسبوع على مباراة القمة ضد ضيفه مدريد.