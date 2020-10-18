موسكو: العلاقات مع أوروبا وصلت لأدنى مستوياتها

موسكو-سانا

أكد فلاديمير تشيجوف مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة بعد فرض العقوبات على خلفية حادثة مع المدون الروسي أليكسي نافالني.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تشيجوف قوله اليوم إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات يؤكد أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ستتراجع إلى أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة مشيراً إلى أن مبررات الأوروبيين لترويج هذه العقوبات “ضعيفة للغاية وغير مقبولة”.

ووصف تشيجوف هذه العقوبات الأوروبية بأنها كسابقاتها “غير قانونية وأحادية الجانب” مشيراً إلى أن السلطة الوحيدة في العالم المخولة بفرض عقوبات هي “مجلس الأمن الدولي” مذكراً بأن فرنسا وألمانيا لم تقدما حتى لحلفائهما أي دليل على ارتباط الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات بحادثة نافالني.