لافروف يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده الداعي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وجاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها لافروف اليوم مع نظيريه الأذربيجاني جيحون بيراموف والأرميني زوغراب مناتساكانيان كما افاد بيان لوزارة الخارجية الروسية وفق موقع روسيا.

وأوضح البيان أنه تم خلال المحادثات الهاتفية “التشديد على ضرورة الالتزام الصارم ببنود البيان الصادر في موسكو عن وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني يوم 10 تشرين الأول والقاضي بوقف كامل لإطلاق النار لأهداف إنسانية”.

وذكر بيان الخارجية الروسية أنه جرى خلال المحادثات “تأكيد أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو حول بدء مفاوضات جوهرية بهدف تحقيق التسوية السلمية في أسرع وقت ممكن بناء على المبادئ الأساسية بوساطة رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا في وقت سابق اليوم الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في موسكو في العاشر من تشرين الأول الحالي حيث قالت السلطات الأذربيجانية أن “13 مدنياً قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر هجوم صاروخي شنه الجانب الأرمينى على مدينة كنجة التي تقع على بعد أميال من ناغورنى قره باغ” في حين نفت أرمينيا شن هجوم على المدينة متهمة باكو بمواصلة القصف على مناطق مأهولة بالسكان داخل ناغورني قره باغ ومنها مدينة خانكندى أكبر مدن الإقليم.