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وزيرة خارجية بلجيكا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

2020-10-17

بروكسل-سانا

أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز اليوم أن الاختبارات الطبية التي خضعت لها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن ويلمز قولها في تغريدة على تويتر: “نتيجة اختبار كورونا الخاصة بي إيجابية.. من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي”.

وأعلنت ويلمز الجمعة الماضي أنها ستدخل عزلاً صحياً ذاتياً مع ظهور أعراض عليها يشتبه بأنها لفيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة البلجيكية أصدرت أمس قراراً بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم لمدة أربعة أسابيع لمكافحة فيروس كورونا عقب تزايد حصيلة الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة في البلاد ما دفع السلطات إلى تشديد قواعد الإغلاق.

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