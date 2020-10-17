(سنابل الصيف المحترقة)… مجموعة قصصية تعكس جمال الجزيرة السورية

دمشق-سانا

تعكس المجموعة القصصية الصادرة حديثاً سنابل الصيف المحترقة للأديب محمد أحمد الطاهر واقع الجزيرة السورية وجمال طبيعتها وعاداتها وتقاليدها وعلاقاتها الاجتماعية الجميلة وصورة الريف بنقاء وشفافية وبما يمتلكه من عفوية.

وتروي قصص المجموعة العادات والتقاليد ووسائل العلاج البدائية التي ما زال بعضهم يلجأ إليها فيقدم خلجاته وفق حركة فنية بأسلوب يشعر المتلقي أن ما يدور يخصه لأن العاطفة تلعب دوراً في تقوية الحركة وفي بنية الحدث وبالتالي تبعث الدهشة.

المجموعة الصادرة عن دار توتول للطباعة والنشر والتوزيع وتقع في 129 صفحة من القطع المتوسط.

يذكر أن الأديب لديه العديد من الإصدارات منها عرس ليلة هادئة ومأساة رجل محترم ولعل السماء تمطر فرحاً ومدينة الحزن وماري وشمو وهو عضو في نقابة المحامين.

محمد خالد الخضر