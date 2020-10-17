خطة لتحريج 2100 دونم بالسويداء للموسم الحالي

السويداء-سانا

وضعت مديرية الزراعة بالسويداء خطة لتحريج 2100 دونم بغراس الأشجار الحراجية للموسم الحالي.

وذكر رئيس دائرة الحراج في المديرية المهندس أنس أبو فخر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخطة تشمل موقعي الكارس وعبد مار وتتضمن غرس نحو 40 ألف غرسة من الأشجار الحراجية في الموقعين المذكورين ويبدأ تنفيذها مطلع الشهر القادم.

ولفت المهندس أبو فخر إلى أن المديرية تشجع حملات التشجير التي يقوم بها المجتمع المحلي بما يتكامل مع خططها الموضوعة لإعادة ما تم قطعه أو حرقه خلال السنوات الماضية.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء نفذت الموسم الماضي خطة تحريج بلغت 1800 دونم عبر زراعة نحو 38 ألفاً و500 غرسة حراجية وذلك ضمن مواقع القريا ودفن وغابة حبران على طريق صلخد.