الحرائق في طرطوس.. تضرر 3972 أسرة وأكثر من 12 ألف دونم أراضي زراعية وأعطال خدمية كبيرة

طرطوس-سانا

بلغ عدد الأسر المتضررة جراء الحرائق التي اندلعت في طرطوس ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري ثلاثة الاف وتسعمئة واثنتين وسبعين أسرة في حين تجاوزت المساحات المتضررة في المحافظة اثني عشر ألفاً ومئتين واثنين وأربعين دونماً كما تجاوزت مساحة الغطاء الحراجي المتضررة عشرة آلاف وسبعمئة وثمانية وسبعين دونماً.

وبين التقرير الذي اعدته محافظة طرطوس وتلقت سانا نسخة منه أن عدد الأشجار الكلي المتضررة بلغ نحو مئتين وستة وخمسين ألف شجرة أما عدد المداجن المتضررة فبلغ سبع مداجن وتسعة وستين بيتاً محمياً وثماني وستين خلية نحل.

وأشار التقرير إلى أن الحرائق التي شبت في المحافظة خلال الفترة المذكورة بلغت 84 حريقاً توزعت فى مناطق طرطوس وصافيتا والشيخ بدر والدريكيش والقدموس وبانياس وأنه شارك في إخمادها ما يقارب 40 آلية من مختلف المديريات والمؤسسات والدوائر الخدمية بالمحافظة منوهاً بأن الحرائق أدت إلى أعطال بشبكات الكهرباء والهاتف تم إصلاح البعض منها في حين لا يزال البعض الآخر قيد الإصلاح.

وفي مجال الكهرباء بين التقرير أن الاضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء هي في الكابلات والأبراج الخشبية والحديدية والمحولات الكهربائية ولوحات استطاعة الطاقة مشيراً إلى أنه تمت إعادة التغذية الكهربائية لكل المناطق المتضررة منذ ظهر يوم السبت الماضي العاشر من الشهر الجاري.

وفي مجال الاتصالات بين التقرير أن أضرار الاتصالات بلغت 1770 خطاً في مناطق مختلفة تمت إعادة 1480 منها للعمل في حين ما يزال 290 خطاً قيد الإعادة للخدمة في حين لم يشر التقرير إلى أي أضرار في شبكات المياه لكنه بين أن الحاجة أصبحت ملحة لتنفيذ خط الجر الثالث الذي تقدر تكلفته بـ 10 مليارات ليرة سورية لتغطية النقص الحاصل في المياه لتغذية قرى جرد بانياس وجرد القدموس.

كما تحدث التقرير عن نوع النشاط المرغوب به من قبل الأهالي في المناطق التي تعرضت للحرائق بشقيه النباتي والحيواني حيث يتضمن زراعات متنوعة مثل البقوليات والتبغ والخضار الشتوية والقمح والنباتات الطبية والعطرية إضافة إلى التربية الحيوانية ومنها البقر والماعز والاغنام والدجاج البياض والنحل والحاجة إلى وحدة تصنيع ألبان وأجبان في البارقية بريف صافيتا.

وفي التفاصيل فإن 84 حريقاً اندلعت في مناطق مختلفة من المحافظة خلال الفترة ما بين التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري أكثرها كان في منطقة طرطوس24 حريقاً تليها صافيتا 20 حريقاً ورغم أن العدد الأقل من الحرائق كان في منطقة بانياس 4 حرائق إلا أنها كانت الأكثر تعرضاً للأضرار في معظم القطاعات.

فعلى مستوى الأسر المتضررة فالعدد الأكبر تركز في منطقة بانياس 1982 أسرة تليها صافيتا 1156 وفي طرطوس 98 أسرة.

ووفق التقرير فإن منطقة بانياس الأكثر تضرراً على مستوى المساحات الكلية التي طالتها الحرائق وبلغت 5716 دونماً تليها صافيتا 4772 دونما بينما تضرر نحو 144191 شجرة في بانياس و83207 أشجار في صافيتا و11480 شجرة في القدموس و10211 شجرة في الدريكيش و4245 في الشيخ بدر و3322 في منطقة طرطوس.

وتطرق التقرير إلى الأضرار التي لحقت بالأنواع المثمرة التي تركز معظمها في أشجار الزيتون التي بلغ عدد المتضررة منها 231805 أشجار أكثر من نصفها في بانياس 126659 شجرة وصافيتا 78642 شجرة بينما بلغت الأضرار بأشجار التفاح 16032 شجرة تركزت في بانياس 9001 شجرة وصافيتا 6480 شجرة وعلى مستوى الزراعات المحمية فالأضرار توزعت على 240 دونماً و60 بيتاً محمياً في بانياس و5ر3 دونمات و9 بيوت محمية في منطقة طرطوس.

ووفق التقرير فإن الأضرار التي لحقت بخلايا النحل كان معظمها في منطقة طرطوس 35 خلية وصافيتا 20 خلية والشيخ بدر 13 خلية.. وعلى مستوى الأضرار التي لحقت بالغطاء الحراجي فجاءت منطقة صافيتا أولاً بتضرر 7325 دونماً تليها منطقة بانياس 2570 دونماً.