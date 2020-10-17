محردة يفوز ببطولة ناشئات حماة بالكرة الطائرة

حماة-سانا

تمكن فريق محردة للناشئات بالكرة الطائرة من إحراز المركز الأول في بطولة محافظة حماة بعد فوزه على سلمية بشوطين مقابل لا شيء في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي شطحة الرياضي.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية بحماة عبد الرزاق زيتون لمراسل سانا أن البطولة شهدت مشاركة جيدة لفرق المراكز التدريبية التابعة للاتحاد الرياضي مع المراكز التدريبية التابعة لمديرية التربية بالمحافظة بهدف تنشيط اللعبة وإيجاد حالة من التنافس والإثارة بين الفرق المشاركة مشيرا إلى أن الكرة الطائرة في حماة من الألعاب المتقدمة ولها تاريخ حافل بالألقاب والبطولات المحلية بجميع الفئات العمرية.

رئيس دائرة التربية الرياضية بحماة أحمد الحسن قال “إن البطولة أفرزت العديد من المواهب الواعدة وكانت مهمة لأنها بمثابة استعداد للفرق المشاركة للموسم الجديد”.

سالم الحسين