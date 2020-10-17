بشار زلمة أولاً في بطولة الشطرنج التنشيطية في نادي عمال حمص

حمص-سانا

حقق اللاعب بشار زلمة المركز الأول في البطولة التنشيطية للشطرنج التي أقامها النادي العمالي الرياضي في حمص بمشاركة 26 لاعبا ولاعبة.

وفي تصريح لمندوبة سانا الرياضية أوضح رئيس النادي العمالي طاهر الفارس أن عودة البطولات التنشيطية مهمة جدا لأنها تجدد روح اللعب والحماس بين اللاعبين وتمنحهم الفرصة للاحتكاك لافتا إلى أن النادي يدعم لعبة الشطرنج ويسهم في خلق لاعبين أبطال فيها يرفدون منتخباتنا الوطنية.

بدوره المدرب بشار المصطفى اعتبر أن البطولات التنشيطية الأسبوعية تلعب دورا رئيسا في إبقاء اللاعبين في جهوزية تامة لكونها تقوي أداءهم وتحفز أذهانهم وذاكرتهم مشيرا إلى أن البطولة أقيمت على النظام السويسري لخمس جولات بزمن عشر دقائق لكل لاعب.

مثال جمول