تواصل منافسات بطولة الميني باسكيت لكرة السلة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تتواصل منافسات بطولة الميني باسكيت لكرة السلة على أرض نادي تشرين الرياضي بمشاركة 85 لاعبا ولاعبة تم توزيعهم ضمن فرق على مجموعتين.

وأسفرت النتائج الأخيرة ضمن المجموعة الأولى عن فوز فريق “تشاو كوبي” الذي يضم آية شما وجلنار مبارك ويانا عفيف وهايدي قدار على فريق “بلاك” الذي يضم أسماء محسن ويمان مكاكي وهيا غيبة وجنى رفاعة بنتيجة 15-10 نقاط وعلى فريق “سنيبر” الذي يضم لمى النحاس وروان سهليل وإسعاف رزوق ووعد مرعي بنتيجة 17-13 نقطة.

كما شهدت المجموعة الأولى فوز فريق هافانا الذي يضم يارا صقر ونور الأطرش وهدايا سليمان ولين بيرقدار على فريق سنيبر بنتيجة 9-7 نقاط وفوز فريق غوفر الذي يضم يارا بركات ويارا سليمان وديانا بالوش ونور داوود على فريق بلاك بنتيجة 17-13 نقطة.

وفي المجموعة الثانية حقق فريق دراغونز المكون من دلع حمود وروعة حاج علي ورحمة مهنا ويارا فرزان فوزين كبيرين على فريق دريم الذي يضم شيرين النحاس وريم الطرشة وجينا نحاس وهبة رزوق بنتيجة 19-4 نقاط وعلى فريق شادو الذي يتالف من سوزان حيدر ولين صالح ونغم فياض ومريم إسبر22-3 نقاط وخسر شادو مباراته الأولى أمام فريق سلا المكون من سلامة عمر وآلاء حسينو ولين أحمد بنتيجة 13-6 نقاط بينما فاز فريق هوبس الممثل باللاعبات رولا خريمة ومرح قزعون ونتالي أنطون ويارا ألتون على فريق سلا 15-11 نقطة.

نبيل علي