أشبال الكرامة بكرة اليد أولا في ختام الدورة التنشيطية

حمص-سانا

في ختام الدورة التنشيطية التي أقيمت في صالة غزوان أبي زيد حقق أشبال نادي الكرامة بكرة اليد المركز الأول بعد انسحاب نادي دير عطية من المباراة النهائية وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الكرامة بنتيجة 10-8 أهداف.

وحل الطليعة في المركز الثاني فيما لم تقم مباراة المركزين الثالث والرابع لانسحاب النواعير.

رئيس اللجنة الفنية للعبة في المحافظة هاني سيد سليمان أوضح في تصريح لمراسلة سانا الرياضية أنه تمت إقامة ثلاث مباريات خلال هذه الدورة وكان المستوى الفني لجميع الفرق متقاربا بشكل عام.

وأشار سيد سليمان إلى أن الصالة ذاتها ستستضيف يوم الجمعة القادم منافسات فئة الشبلات وإلى أن الغاية من الدورة هو توفير فرص الاحتكاك والخبرة لهذه الفئة لكون لاعبي ولاعبات هاتين الفئتين لم يتمكنوا الموسم الفائت من اللعب نظرا لتوقف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا.