روسيا تطور دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلن كبير أخصائيي الحساسية والمناعة في وزارة الصحة الروسية رحيم خيتوف أن بلاده تطور دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن خيتوف قوله “لا يوجد حاليا دواء محدد لعدوى كورونا من شأنه أن يوقف على وجه التحديد تكاثر الفيروس ونحن نطور دواء يستهدف بدقة الجينات المسؤولة عن التكاثر لكنه لا يزال في المرحلة قبل السريرية”.

وأعلنت رئيسة إدارة الرقابة على الاستهلاك في روسيا انا بوبوفا أول أمس أن ثالث لقاح من صناعة روسية ضد كورونا يمكن أن يسجل في غضون شهر.

وكانت روسيا سجلت في الـ11 من آب الماضي أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا أطلق عليه اسم سبوتنيك في من قبل مركز أبحاث غماليا الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية وتم الانتهاء من التجارب السريرية بنجاح في حزيران وتموز الماضيين.