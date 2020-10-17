17 من تشرين الأول 1979- الإعلان عن فوز الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام

دمشق-سانا

1456- تأسيس جامعة غرايفسفالت لتكون الثانية في الترتيب بين أقدم جامعات شمال أوروبا.

1610- تتويج لويس الثالث عشر ملكا على فرنسا.

1777- القوات الأمريكية تهزم البريطانيين في معركة ساراتوغا وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.

1800- بريطانيا تستولي على مستعمرة كوراساو الهولندية.

1918- قيام جمهورية يوغوسلافيا رسميا.

1961- الشرطة الفرنسية تقتل نحو 300 مغترب جزائري بإلقائهم في نهر السين في باريس وذلك عقب مظاهرات شاركوا بها تحديا لقانون حظر التجوال الذي يمنع الجزائريين من الخروج.

1979- الإعلان عن فوز الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام وذلك نظرا لجهودها الإنسانية في مساعدة فقراء الهند والعالم.

1980- إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان حيث أصبحت أول ملكة تزور الحبر الأعظم.

من مواليد هذا اليوم

1697- جوفاني أنطونيو كانال.. رسام إيطالي.

1912- البابا يوحنا بولس الأول.. بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1946- خايمي رافينيت.. وزير دفاع تشيلي.

من وفيات هذا اليوم

1934- سانتياغو رامون إي كاخال.. طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.

1941- مي زيادة.. أديبة فلسطينية-لبنانية.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للقضاء على الفقر.