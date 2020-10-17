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بكين: نعتزم مساعدة دول العالم في الحصول على لقاح كورونا

2020-10-16

بكين-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين تعتزم بذل مزيد من الجهود لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا ومنح الأولوية لاحتياجات البلدان النامية ومساعدة الدول في الحصول على هذا اللقاح.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وانغ قوله اليوم إن المعركة العالمية ضد المرض لن تحقق نصراً نهائياً إلا حينما تخلو جميع البلدان منه لافتا إلى أن اللقاحات هي “السلاح النهائي في التغلب على المرض”.

وأضاف وانغ: “يتعين على المجتمع الدولي التعاون وألا يخوض كل منا المعركة ضد الفيروس بمفرده ناهيك عن احتكار الموارد”.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تعتزم السعي بجدية للوفاء بالتزامها نحو جعل اللقاحات منتجاً عالمياً عاماً والمساهمة في إمكانية حصول البلدان النامية على اللقاحات بأسعار معقولة.

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