المجلس الأعلى للكنائس في فلسطين يدعو إلى رفض المخططات الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططا استيطانياً جديداً لإقامة 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية لافتة الى أن هذه المخططات تجري بالتوازي مع تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات الفلسطينية.

وأكدت اللجنة في بيان أوردته وكالة وفا أن مخططات الاحتلال الاستيطانية الجديدة تجري بالتوازي مع تصاعد اعتداءاته وانتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس المحتلة مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال في إقامة البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي الفلسطينيين يقوض فرص قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي وكنائس العالم إلى التعبير عن رفضها وإدانتها إجراءات الاحتلال ومخططاته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديداً للأمن والسلم الدوليين.