بلجيكا تغلق جميع المقاهي والمطاعم لمكافحة كورونا

بروكسل-سانا

أصدرت الحكومة البلجيكية اليوم قراراً بإغلاق جميع المقاهي والمطاعم لمدة أربعة أسابيع لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت فرانس برس عن نائب رئيس الوزراء البلجيكي جورج جيلكينيت قوله عقب اجتماع لوحدة الأزمات بالحكومة البلجيكية إن مدة الإغلاق 4 أسابيع في إطار سعي الحكومة لمواجهة الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد 19.

وفرضت منطقة مدينة بروكسل قيوداً مماثلة الأسبوع الماضي لكن إعلان اليوم يمددها على مستوى البلاد كلها.

وتزايدت حصيلة الإصابات بالفيروس في الآونة الأخيرة في البلاد ما دفع السلطات إلى تشديد قواعد الإغلاق.