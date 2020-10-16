أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

باريس-سانا

سجلت فرنسا رقماً جديداً مرتفعاً لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من 25 ألف حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان إنه تم تسجيل 25089 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 834770 حالة منذ بداية الجائحة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 122 حالة إلى 33303 حالة.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن أمس حالة التأهب القصوى في 4 مدن كبرى بسبب تفشي كورونا فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إن سلطات بلاده ستفرض قيوداً جديدة لاحتواء تفشي الفيروس.