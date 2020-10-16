بايدن يتفوق على ترامب في التقييمات التلفزيونية

لوس أنجلوس-سانا

فاز المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معركة التقييمات التلفزيونية بحسب بيانات أوردتها شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية.

وذكرت الشبكة أن عدد مشاهدي بايدن بلغ 9ر13 مليون مشاهد على قناة “أيه.بي سي” مساء أمس فيما استقطب ترامب 13 مليونا عبر قنوات “إن.بي.سي” وقناتي الاشتراكات التابعتين لها “إم.إس.إن.بي.سي” و”سي.إن.بي.سي”.

وتم تحديد موعد اللقاءات التلفزيونية في وقت الذروة بعد إلغاء مناظرة كان من المفترض إقامتها في نفس الوقت حيث انسحب ترامب من المناظرة بعد أن قال المنظمون إنها ستكون افتراضية لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أمس الأول تقدم بايدن بفارق 17 نقطة في بعض الولايات على ترامب مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات في الـ 3 من تشرين الثاني المقبل.