الهلال الأحمر يوزع مساعدات غذائية في قرى وتجمعات بريف الحسكة الجنوبي

الحسكة-سانا

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري مواد إغاثية ضمن قرى منطقة العريشة بريف محافظة الحسكة الجنوبي وذلك في إطار الاستجابة الشاملة التي أطلقها لإيصال المساعدات إلى الأهالي في تلك المناطق.

وبين رئيس فرع الهلال علي منصور في تصريح لمراسل سانا أن المرحلة الرابعة ضمن فعاليات الاستجابة الشاملة لإيصال المساعدات بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت اليوم بتوزيع مواد إغاثية منوعة تشمل سللاً غذائية وأدوات مطبخ وسطل مياه وشاحن طاقة شمسية استفادت منها 400 عائلة من قرى الحنة الغربية والمضبعة وأم رقيبة الشرقية.

ولفت منصور إلى أن عمليات التوزيع مستمرة حاليا وتتم بطريقة الاستهداف الشامل لكامل المقيمين والوافدين إلى تلك المناطق سواء من الريف الشمالي أو باقي المحافظات.

وكانت المرحلة الأولى من الاستجابة التي أطلقها فرع الهلال استهدفت 7800 عائلة بالمواد الإغاثية في 40 قرية والمرحلة الثانية 17400 عائلة في 60 قرية وتجمعا سكانيا والمرحلة الثالثة 8055 عائلة في أكثر من 35 قرية.