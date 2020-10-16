اليونان تسجل لأول مرة أكثر من 500 إصابة بكورونا في يوم واحد

أثينا-سانا

سجلت اليونان 508 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم متجاوزة للمرة الأولى حاجز 500 حالة حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية في البلاد.

ونقلت رويترز عن عالم الأوبئة اليوناني جيكاس ماجوركينيس قوله: “سجلنا لأول مرة أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد” محذراً من أن انخفاض درجات الحرارة قد يؤدي إلى اختلال الموازين ويزيد من حدة تفشي الوباء.

ودعت السلطات الصحية اليونانية مواطنيها إلى استخدام الأقنعة ومراعاة القواعد الصحية المتبعة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أعلن خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن اليونان لا تزال من بين الدول التي تبلي بلاء حسنا في أوروبا متوقعا تغير الأوضاع في أي لحظة إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات التي يوصي بها الخبراء.