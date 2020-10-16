جونسون يشترط على الأوروبيين تغيير نهجهم لمواصلة مفاوضات بريكست

لندن-سانا

اشترط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تغييراً جوهرياً في النهج من جانب الأوروبيين لمواصلة المفاوضات التجارية بشأن مرحلة ما بعد خروج بلاده من التكتل الأوروبي بريكست مهدداً في الوقت ذاته بالخروج من دون اتفاق مع الأوروبيين في الأول من كانون الثاني.

ونقلت فرانس برس عن جونسون قوله للتلفزيون البريطاني اليوم: “يريدون الاستمرار في السيطرة على حريتنا التشريعية وقطاعنا للصيد بطريقة غير مقبولة إطلاقاً” مضيفاً: “لقد تخلوا عن فكرة اتفاق التبادل الحر ولا يبدو أنه طرأ أي تقدم من جانب بروكسل لذا نقول لهم: تعالوا إلينا عند حصول تغير جوهري في النهج وإلا يناسبنا جداً البحث في التفاصيل العملية للخروج من دون اتفاق تجاري”.

وتابع: “علينا الاستعداد لترتيب يشبه ذلك الذي تم التوصل إليه مع استراليا ما يمثل الانفصال دون اتفاق بحيث تخضع المبادلات لقواعد منظمة التجارة العالمية” مشيراً إلى أنه لم يبق سوى عشرة أسابيع قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت الخروج من الاتحاد الساري منذ الـ31 من كانون الثاني الماضي.

من جهتها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد تصريحات جونسون أن المفاوضين الأوروبيين سيزورون لندن الأسبوع المقبل لتكثيف المفاوضات.

ولا تزال المفاوضات بين لندن وبروكسل متعثرة بسبب ثلاثة مواضيع هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة وطريقة حل الخلافات في الاتفاق المستقبلي.