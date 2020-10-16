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الجعفري: سورية تجدد دعوتها للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2020-10-16

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن ترسانة كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تمثل التهديد الأكبر للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشكلت ولا تزال تحدياً جسيماً لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار.

وقال الجعفري خلال اجتماع للجمعية العامة إن سورية تجدد دعوتها الدول الأعضاء للعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كل أسلحة الدمار الشامل والضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف الجعفري إن سورية تدين بشدة أي استخدام لأسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وتحت أي ظرف كان وفي أي مكان وتؤكد أنها لم ولن تستخدم أسلحة كيميائية لأنها لم تعد تمتلكها أصلاً.

يتبع..

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