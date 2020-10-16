فرنسا: على أوروبا الاستعداد لفرض عقوبات على الولايات المتحدة

باريس-سانا

دعا وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الولايات المتحدة في إطار الخلاف حول المساعدات الحكومية المقدمة لشركتي بوينغ وإيرباص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن لو مير قوله في تصريح تلفزيوني: “لقد منحتنا منظمة التجارة العالمية إمكانية الرد وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب صراحة أمس إنه سيواصل الرد.. لذا فإن لدى أوروبا إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بهذا الخلاف بين بوينغ وإيرباص ويجب أن تستعد وتقرر”.

ووصف لو مير مسألة الرسوم الأميركية بأنها “خيار سياسي رئيس.. لمعرفة ما إذا كنا لا نزال عاجزين عن مواجهة العقوبات الأميركية أو إذا كنا قادرين على إظهار قوتنا عندما يسمح لنا القانون فعل ذلك” مؤكداً إصراره على وجوب استعداد “أوروبا لفرض عقوبات على الولايات المتحدة لأن لها الحق بذلك وتتمتع بالقوة”.

وكانت منظمة التجارة العالمية قضت الثلاثاء الماضي بأن بوسع بروكسل فرض رسوم جمركية بقيمة 4 مليارات دولار على الواردات الأميركية رداً على المساعدة الأميركية غير القانونية لشركة بوينغ عملاق صناعة الطائرات الأميركية.

وفي العام الماضي سمحت المنظمة بفرض عقوبات أميركية بقيمة 5ر7 مليارات دولار على السلع والخدمات الأوروبية بسبب دعم بروكسل لإيرباص.