إصابة 12 من نادي مونبلييه الفرنسي بفيروس كورونا

باريس-سانا

أعلن نادي مونبلييه المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم أن ثمانية لاعبين وأربعة من طاقم النادي أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ولم يكشف النادي عن أسماء اللاعبين لكنه أشار في بيان إلى أن المصابين عزلوا أنفسهم وفقاً للقواعد الصحية وسيخضعون لمزيد من الفحوص لاحقاً.

ولن تتأثر المباراة القادمة لمونبلييه حين يزور موناكو بعد غد الأحد إذا لم يعلن عن المزيد من الحالات الإيجابية.

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي في أيلول الماضي أن المباريات يجب أن تقام إذا توفر 20 لاعباً من بينهم حارس مرمى.