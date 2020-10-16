مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 جراء انفجار عبوتين ناسفتين بأفغانستان

كابول-سانا

قتل سبعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في تفجيرين منفصلين غرب وشرق أفغانستان اليوم.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن ماهروف راميش المتحدث باسم الشرطة الأفغانية في إقليم غور الغربي قوله في تصريح خاص إن “عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور حافلة ركاب في منطقة فيروز كوا ما أسفر عن مصرع سبعة أشخاص بينهم طفلان وإصابة ثامن بجروح”.

وفي إقليم باكتيا شرق أفغانستان أصيب أربعة أشخاص بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة شامكاني.

ووفق إحصائيات رسمية لقي أكثر من 800 مدني مصرعهم وأصيب 2330 آخرون بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة في أنحاء أفغانستان العام الماضي.