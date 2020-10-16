موسكو: تصريحات الملحق العسكري الأمريكي في أوكرانيا استفزازية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات التي أطلقها الملحق العسكري الأمريكي في أوكرانيا بشأن “عدوان روسي” مزعوم تشكل استفزازاً وتحريضاً على الحرب.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة سبوتنيك إنه “تمت دعوة الملحق العسكري في سفارة الولايات المتحدة بموسكو إلى المديرية العامة للتعاون العسكري الدولي في وزارة الدفاع الروسية وجرى إبلاغه بموقف الوزارة فيما يتعلق بتصريح الملحق العسكري الأمريكي في كييف العقيد بريتاني ستيوارت بشأن الإجراءات المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية وأوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي”.

وأضاف البيان إنه “تم إبلاغ الجانب الأمريكي بأن التصريح المذكور يحتوي على تأكيدات كاذبة وهو استفزازي بطبيعته ويحرض الجانب الأوكراني على حل عسكري للصراع الداخلي في دونباس”.

كما لفت البيان إلى أن هذا التصريح يتعارض مع إعلان البنتاغون بأنه لا بديل عن الوسائل السلمية لتسوية الوضع في أوكرانيا.