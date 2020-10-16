البنك الدولي: جائحة كورونا يمكن أن تتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة

واشنطن-سانا

حذرت نائبة رئيس البنك الدولي كارمن رينهارت اليوم من تحول جائحة فيروس كورونا والتداعيات الناتجة عنها إلى أزمة اقتصادية كبيرة.

وقالت رينهارت في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية إن “جائحة كورونا لم تتسبب بأزمة مالية عند بدايتها لكنها تتحول إلى أزمة اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي ذات عواقب مالية خطيرة.

وأشارت رينهارت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها البنوك المركزية حالياً بما فيها شراء السندات للحفاظ على انخفاض العائدات باتت اعتيادية في ظل جائحة عالمية على هذا المستوى.

ودخل الاقتصاد العالمي حالة من الركود متأثراً بتداعيات فيروس كورونا ولا سيما الإغلاقات العامة التي فرضت في معظم دول العالم وشهدت أوروبا حالة ركود اقتصادي كبير فيما سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشاً تاريخياً خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.