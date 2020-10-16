إصابات جراء قمع الاحتلال فعالية لقطف الزيتون في رام الله

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لقطف ثمار الزيتون في قرية برقة شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في الفعالية التي دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لمساندة المزارعين في جني المحصول ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا بجروح خلال الأيام الماضية جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم خلال قطفهم ثمار الزيتون في القرية.