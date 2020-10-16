دراسة: الأنهار الجليدية في سويسرا تواصل ذوبانها بطريقة مقلقة

جنيف-سانا

حذرت دراسة بيئية حديثة من تواصل ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا بوتيرة مقلقة هذه السنة حيث لم تكن يوما كمية الثلوج المتكدسة على أكبر نهر جليدي في الألب ضئيلة إلى هذه الدرجة.

وأوضحت الدراسة السنوية الصادرة عن الأكاديمية السويسرية للعلوم أن الأنهار الجليدية السويسرية خسرت في المجموع نحو 2 بالمئة من كتلتها ويقول المشرف على الدراسة والمسؤول عن شبكة مراقبة الأنهار الجليدية في سويسرا ماتياس هوس “أن هذه النسبة مقلقة جدا”.

وخلال السنوات الستين الأخيرة خسرت الأنهار الجليدية كمية مياه توازي تلك الموجودة في بحيرة كونستانس الممتدة على 63 كيلومترا على طول الحدود بين النمسا وألمانيا وسويسرا وفق ما جاء في الدراسة.

والوضع مثير للقلق بشكل خاص في نهر أليتش وهو أكبر الأنهار الجليدية في جبال الألب وعددها نحو أربعة آلاف وتقدر كمية الجليد في هذا النهر الممتد على 86 كيلومترا مربعا في منطقة الألب السويسرية بنحو 11 مليار طن وقد انحسر بمعدل كيلومتر واحد منذ مطلع القرن الحالي.

وسجلت هذا العام أقل كمية من الثلوج منذ البدء بقياس هذه المعطيات قبل ما ينوف على مئة عام وفق هوس.

وكانت دراسة أجراها المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زيوريخ حذرت من أن 95 بالمئة من الأنهار الجليدية ستندثر بحلول العام 2100 في حال لم يتم احتواء انبعاثات الغازات الدفيئة.