إقبال متزايد من المواطنين للحصول على قروض من مصرف التوفير بالسويداء

السويداء-سانا

يشهد مصرف التوفير في محافظة السويداء إقبالاً متزايداً من المواطنين للاستفادة من القروض المقدمة منه بما يسهم بتوفير السيولة المادية اللازمة لهم.

وبين مدير المصرف بسام السليم في تصريح لمراسل سانا أن القروض التي يقدمها المصرف تشمل ذوي الدخل المحدود من العاملين بالدولة والعسكريين بسقف تم رفعه مؤخراً إلى مليوني ليرة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بسقف 500 ألف ليرة وأصحاب المهن العلمية من أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة وأطباء بيطريين ومهندسين وأعضاء الهيئة التدريسية بحد أدناه مليون ليرة وأقصاه 50 مليون ليرة والمهن الحرة بسقف قدره 25 مليون ليرة إضافة إلى قروض تنموية للمنشآت القائمة بالعمل بسقف 50 مليون ليرة.

وأوضح السليم أن قروض ذوي الدخل المحدود تستند إلى كفلاء من العاملين بالدولة ومدة تسديد تبلغ خمس سنوات فيما تتطلب باقي القروض ضمانة عقارية وتكون للمهن الحرة والعلمية وفترة التسديد نفسها.

ولفت إلى أن إجمالي القروض التي منحها المصرف ومكتبه في مدينة صلخد منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بلغ نحو 1696 قرضاً بقيمة نحو مليار و415 مليون ليرة مبيناً أن الإقبال المتزايد على القروض يتوافق مع التسهيلات المقدمة للمقترضين إضافة إلى حركة الإيداعات الجيدة التي تنعكس إيجاباً على عمليات الإقراض.

وخلال لقاء مراسل سانا عدداً من المواطنين المستفيدين من القروض أشارت ميساء الجبر إلى أنها أوشكت على سداد قرضها الذي حصلت عليه قبل سنوات وهي متشجعة حالياً للتقدم بطلب قرض جديد بمبلغ مليون ليرة في حين بين رائد عزام أنه سيستلم قرضاً بقيمة مليون ليرة لتسديد بعض الالتزامات المترتبة عليه منوهاً بالتسهيلات المقدمة للمقترضين.

وعبرت دارين حديفة عن سعادتها بسرعة إنجاز معاملة القرض الذي تقدمت للحصول عليه فيما بينت أنعام نصار أنه تمت الموافقة لها على قرض بمبلغ 900 ألف ليرة بما يتناسب مع راتبها مؤكدة أهميته لمساعدة ابنتها الطالبة الجامعية في مصروفها وتأمين احتياجاتها.

واعتبرت سمرة الشومري أن قروض التوفير تحل ولو جزءاً بسيطاً من المتطلبات المادية وخاصة في هذه الظروف الصعبة مطالبة بزيادة سقوفها وتقديم المزيد من التسهيلات خلال الفترة القادمة.

عمر الطويل