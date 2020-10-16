طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية اليوم ونفذ طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق.

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن أربع طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي نفذت طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية.

وأضاف البيان إنه تم أيضاً تسجيل أربعة خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أمس خرق طائرات إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى صيدا والمتن وكسروان.

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