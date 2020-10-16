تعطل موقع تويتر في مختلف أنحاء العالم

نيويورك-سانا

أصيب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بخلل تسبب بتوقف نشر التغريدات في هذه المنصة وسط شكاوى من المستخدمين في كل أنحاء العالم.

وقال متحدث باسم الموقع لوكالة فرانس برس: “نعلم أن المستخدمين يواجهون مشاكل في التغريد وفي استخدام تويتر ونسعى لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن”.

من جهته أشار موقع “داون ديتيكتور” الخاص بمراقبة عمل المواقع الإلكترونية الأكثر استخداما إلى أن الأعداد الأكبر للبلاغات حول تعطل “تويتر” تم رصدها في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

واشتكى نحو 60 بالمئة من المستخدمين من وجود خلل في عمل الموقع في حين تحدث 27 بالمئة عن مشاكل بالتطبيق في نظام التشغيل “آي أو إس” و12 بالمئة في أندرويد.