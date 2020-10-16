SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى عتبة الـ 8 ملايين

2020-10-16

عواصم-سانا

تخطى إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ 8 ملايين ليصل إلى 8216315 وفق احصائية جديدة لموقع وورلد ميترز الالكتروني الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يشغله فريق من المطورين والباحثين أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ حتى اليوم 222717.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند والبرازيل.

وفي الهند أظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع الإصابات بكورونا بواقع 63371 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 37ر7 ملايين والوفيات بواقع 895 ليبلغ الإجمالي 112161.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 25035 والوفيات 441 بعد الابلاغ عن حالتين جديدتين.

انظر ايضاً

بيلاروس تضع تيخانوفسكايا على قائمة المطلوبين بسبب دعواتها للإطاحة بالنظام الدستوري

مينسك-سانا أكدت السلطات البيلاروسية اليوم وضع المرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا على قائمة المطلوبين بسبب …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved