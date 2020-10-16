لا إصابات محلية جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني

بكين-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بكورونا في البر الرئيسي الليلة الماضية.

وجاء في التقرير اليومي للجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا “تم تسجيل 24 إصابة بكورونا لوافدين من خارج البر الرئيسي إحداها في بلدية شنغهاي دون الإبلاغ عن وفيات جديدة مرتبطة بالوباء”.

وأوضحت اللجنة أن هناك خمس حالات مشتبه بإصابتها بكوفيد19 في البر الرئيسي بينما لا يزال 8179 شخصا كانوا مخالطين لمصابين يخضعون للعلاج الطبي.

ووفق اللجنة غادر 80759 مريضا المستشفيات بعد تعافيهم فيما توفي 4634 شخصا بسبب كورونا في البر الرئيسي الصيني.