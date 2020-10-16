أكثر من 25 ألف وفاة حصيلة كوفيد19 في الأرجنتين

بوينس ايريس-سانا

أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم أن حصيلة جائحة “كوفيد19” في البلاد تجاوزت عتبة 25 ألف وفاة من أصل حوالى 950 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها إن البلاد “سجلت 17096 إصابة جديدة و421 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية” مشيرة إلى أن العدد التراكمي للإصابات المسجلة وصل إلى 949050 توفي منهم 25342 حالة.

يشار إلى أن الأرجنتين هي خامس أكثر دولة تضررا في العالم من “كوفيد19” لجهة أعداد المصابين بالفيروس والدولة الثانية عشرة عالميا لجهة أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.