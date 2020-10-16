713 وفاة بكورونا في البرازيل و387 بالمكسيك

برازيليا-كسيكوسيتي-سانا

سجلت البرازيل 713 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها “إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ حتى الآن خمسة ملايين و169386 إصابة بينها 152460 وفاة”.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 387 وفاة و5514 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 85285 فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 834910 حالات.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.