16 من تشرين الأول 1946 -تأسيس القوى الجوية والدفاع الجوي في سورية

دمشق-سانا
1066 – وليام الفاتح دوق النورماندي يهزم هارولد جودوينسون ملك إنكلترا في موقعة هاستنغز ويعلن نفسه ملكا على إنكلترا.
1793 – إعدام الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة.
1933 -الملك فؤاد يوقع مرسوما بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
1945 -تأسيس منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”
1946 -تأسيس القوى الجوية والدفاع الجوي في سورية.
1946 -إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية بعد إدانتهم من قبل محكمة نورنبيرغ.
1948 -16 دولة أوروبية توقع على مشروع مارشال القاضي بتقديم مساعدة اقتصادية أمريكية كبيرة لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
1949 -انتهاء الحرب الأهلية في اليونان.
2002 -افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة في مصر.
2003 -مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار أمريكي يقضي بقيام قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت قيادة أمريكية دون تحديد موعد إعادة السيادة للعراقيين.
من مواليد هذا اليوم
1430 -الملك جيمس الثاني ملك اسكتلندا.
1840 -كيوتاكا كورودا رئيس وزراء اليابان.
1868 -أحمد شوقي.. شاعر مصري ملقب بأمير الشعراء.
1927 -غونتر غراس.. أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1999.
من وفيات هذا اليوم
1956 -جول ريميه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
1959 -جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للتغذية.