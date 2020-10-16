16 من تشرين الأول 1946 -تأسيس القوى الجوية والدفاع الجوي في سورية

دمشق-سانا

1066 – وليام الفاتح دوق النورماندي يهزم هارولد جودوينسون ملك إنكلترا في موقعة هاستنغز ويعلن نفسه ملكا على إنكلترا.

1793 – إعدام الملكة ماري أنطوانيت زوجة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة.

1933 -الملك فؤاد يوقع مرسوما بتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

1945 -تأسيس منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”

1946 -تأسيس القوى الجوية والدفاع الجوي في سورية.

1946 -إعدام 10 من مجرمي الحرب العالمية الثانية بعد إدانتهم من قبل محكمة نورنبيرغ.

1948 -16 دولة أوروبية توقع على مشروع مارشال القاضي بتقديم مساعدة اقتصادية أمريكية كبيرة لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

1949 -انتهاء الحرب الأهلية في اليونان.

2002 -افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة في مصر.

2003 -مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار أمريكي يقضي بقيام قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت قيادة أمريكية دون تحديد موعد إعادة السيادة للعراقيين.

من مواليد هذا اليوم

1430 -الملك جيمس الثاني ملك اسكتلندا.

1840 -كيوتاكا كورودا رئيس وزراء اليابان.

1868 -أحمد شوقي.. شاعر مصري ملقب بأمير الشعراء.

1927 -غونتر غراس.. أديب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1999.

من وفيات هذا اليوم

1956 -جول ريميه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

1959 -جورج مارشال وزير خارجية الولايات المتحدة الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للتغذية.