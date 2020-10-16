SCS-NET
الشريط الأخباري

الرئيس الكوبي يدين المخططات التخريبية الأمريكية ضد بلاده

2020-10-15

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل المخططات التخريبية التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة ضد بلاده.

وفي تغريدة له على تويتر اليوم قال كانيل “إن الحصار والتخريب الأيديولوجي والإرهاب والأكاذيب والافتراءات التي تشكل جزءا من السياسة الإمبريالية ضد كوبا تشوه سمعة الحكومة الأمريكية أمام العالم”.

وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخرا مبلغا كبيرا من المال للمنظمات التي تسمي نفسها بـ “المعارضة” في كوبا بالإضافة إلى دفعها الكثير من الأموال لتشويه سمعة التعاون الطبي الذي تقدمه كوبا بشكل تضامني إلى الشعوب الأخرى.

وتتعرض كوبا التي وقفت في وجه السياسات الأمريكية الاستعمارية في أمريكا اللاتينية لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.

انظر ايضاً

الرئيس الكوبي يجدد التأكيد على أهمية التقدم في الحل السياسي للأزمة في سورية

نيويورك-سانا جدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل التأكيد على أهمية التقدم في مسار الحل السياسي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved