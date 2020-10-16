الرئيس الكوبي يدين المخططات التخريبية الأمريكية ضد بلاده

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل المخططات التخريبية التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة ضد بلاده.

وفي تغريدة له على تويتر اليوم قال كانيل “إن الحصار والتخريب الأيديولوجي والإرهاب والأكاذيب والافتراءات التي تشكل جزءا من السياسة الإمبريالية ضد كوبا تشوه سمعة الحكومة الأمريكية أمام العالم”.

وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخرا مبلغا كبيرا من المال للمنظمات التي تسمي نفسها بـ “المعارضة” في كوبا بالإضافة إلى دفعها الكثير من الأموال لتشويه سمعة التعاون الطبي الذي تقدمه كوبا بشكل تضامني إلى الشعوب الأخرى.

وتتعرض كوبا التي وقفت في وجه السياسات الأمريكية الاستعمارية في أمريكا اللاتينية لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.