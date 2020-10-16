منصور: الاحتلال يواصل مخططاته الاستيطانية وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل مخططاتها الاستيطانية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ للقانون الدولي داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤءولياته في وقف مخططات الاحتلال الاستيطانية.

وأوضح منصور أن سلطات الاحتلال تواصل إجراءاتها الهادفة إلى استعمار وضم الأراضي الفلسطينية بشكل يومي مع توسيع المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين وتهجير الأسر الفلسطينية بشكل قسري مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن إقامة 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية إضافة إلى مواصلة اعتقالها لأكثر من 5000 فلسطيني في معتقلاتها.

ولفت منصور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشدد من حصاره على قطاع غزة المتواصل منذ 13 عاما ما أدى إلى مضاعفة العواقب الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يفرضها انتشار وباء كورونا ومنع الاحتلال من توفير الوسائل الضرورية للتصدي له.