بومبيو: تدخل تركيا في نزاع قره باغ زاد الخطر في القوقاز

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تدخل النظام التركي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن قره باغ زاد الخطر في منطقة القوقاز.

وقال بومبيو في مقابلة مع محطة دبليو.إس.بي أتلانتا الامريكية اليوم إن “الأتراك تدخلوا وقاموا بتزويد أذربيجان بالموارد ما يزيد من الخطر ويزيد من حدة القتال في هذا الصراع” مضيفا أن “حل هذا النزاع ينبغي أن يكون عبر المفاوضات السلمية لا من خلال القتال وبالتأكيد ليس من خلال دخول طرف ثالث بتقديم قوته النيرانية لمكان هو بالفعل برميل بارود”.

وكان بومبيو حذر مطلع الشهر الحالي النظام التركي من أن إرسال إرهابيين سوريين إلى منطقة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان في قره باغ سيؤدي إلى “مزيد من زعزعة الاستقرار”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد مع النظام التركي على رأس الدول التي دعمت ولا تزال تدعم الإرهابيين في سورية كما أن قواتها تحتل مع قوات هذا النظام اجزاء من الاراضي السورية بهدف سرقة نفطها ومواردها في انتهاك صارخ ومستمر لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.