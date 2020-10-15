الكرملين: العقوبات الأوروبية الجديدة التي تستهدف مسؤولين روس خطوة عدائية

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين روس بذريعة قضية المعارض الروسي اليكسي نافالني تشكل خطوة عدائية متعمدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله “إن مجلس الاتحاد الأوروبي أضر بالعلاقات مع بلادنا باتخاذه قرارا كهذا وموسكو بالطبع ستقوم بتحليل الموقف وستتصرف وفقا لمصالحها” مضيفا أن “هذا الاجراء يشكل للأسف خطوة غير ودية متعمدة تجاه روسيا .. لا يمكن رؤية أي منطق أو مبرر لهذا القرار على الإطلاق”.

وأعرب بيسكوف عن أسف الحكومة الروسية إزاء ربط الاتحاد علاقاته مع موسكو بقضية نافالني.

بدوره أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي اندريه كليموف أن روسيا سترد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الروس موضحا أنه “في مثل هذه الحالات عندما يتم فرض عقوبات شخصية يتوجب الرد بشكل مماثل”.

وأكد كليموف أن “الروس الذين تم ادراجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لا علاقة لهم بقضية نافالني بل تتم تسوية حسابات سياسية معهم من قبل أولئك الذين فروا من روسيا إلى الغرب”.

وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم عقوبات ضد أفراد ومؤسسة علمية روسية واحدة يزعم ارتباطهم بتسميم المعارض نافالني.